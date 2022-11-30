الأرصاد توضح حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها، عن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشهد بعض المحافظات الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم، مع تعرض عدد من المحافظات إلى عدة ظواهر جوية بينها الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وكذلك الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضحت الأرصاد تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح، السلوم، الحمام، العملين»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% فيما تتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية»، إلى طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مع طقس معتدل الحرارة على مدار اليوم وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية الكثيفة.

وفيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح»، ووسط سيناء طقس معتدل الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح غائم جزئيا، مع تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس غدا الخميس

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الخميس في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون لطيف في الصباح الباكر، حار نهارا غائم جزئيا.

وتشهد محافظات شمال الصعيد المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج طقس غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية، مائلا للبرودة نهار وليلا مع تكون الشبورة المائية.

وفيما يتعلق بطقس غدا في محافظات جنوب الصعيد قنا، الأقصر، أسوان إلي طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل البردة ليلاً.

درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الخميس

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الخميس، سجلت أعلى درجة حرارة للعظمي في أسوان حيث بلغت 28، وسجلت أقل درجة حرارة للصغرى في سانت كاترين حيث بلغت 18 درجة مئوية.