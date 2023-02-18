حبس المتهم بانتحال صفة مدرب لسرقة هاتف طالب بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة هاتف محمول بحلوان، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل مقيم بمحافظة الإسكندرية قام بانتحال صفة مدرب وإيهام طالب بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادي، قام بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر «فيس بوك» يتضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف نجلها بالقاهرة

وبالفحص تبين أن المتضررة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، وباستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها طالب مقيم بذات العنوان بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادي، قام بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول

وعقب تقنين الاجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد مرتكب الواقعة وجرى استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

يقول المحامي أشرف ناجي، إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن» أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية.