وصول رئيس الاتحاد الدولي للرماية لحضور افتتاح كأس العالم بالعاصمة الإدراية

وصل الايطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الى القاهرة لحضور فاعليات بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر على ميادين مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، تحت اشراف الاتحاد المصرى للرماية ، برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى للرماية ، ومن المقرر ان يشهد الثنائي حضور حفل افتتاح بطولة .

فترة انطلاق بطولة كأس العالم

وتقام البطولة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

الاتحاد الدولى للرماية

ولقد حرص حازم حسنى على استقبال الثنائى رئيس الاتحاد الدولى وسكرتير عام الاتحاد الدولى فى المطار الذى أعربا عن مدى سعادتهم بحفاوة الاستقبال الى جانب الثقة الكبيرة لديهم فى إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر من خلال قدراتها الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة

الجدير بالذكر ان حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية يقام اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الادارية الجديدة.