نقابة المهندسين بمطروح تعقد جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني

عقدت نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى، جمعيتها العمومية، بعد اكتمال نصابها القانون، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وشهدت فعاليات الجمعية التي بدأت بالسلام الجمهوري، عرض فيلم وثائقي عن إنجازات النقابة لعام 2022، وفيديو تعريفي بأعضاء مجلس النقابة الحالي، وكلمات لهيئة مكتب النقابة، المهندس خالد عبدالله عيسى والمهندس عصام مرسي أمين النقابة، والمهندس محمد اليمني أمين الصندوق، كما تم عرض تقرير المحاسب القانوني ومراقب الحسابات المنتدب عن ميزانية عام 2022، بالإضافة إلى تلقي المقترحات والاستفسارات، وقدم فعاليات الاحتفال المهندس محمد الرياش الأمين المساعد للنقابة.

نقابة المهندسين

خلال كلمته وجه المهندس خالد عبد الله عيسى الشكر للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وهيئة مكتب النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين للدعم الدائم والفعال للنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح.

واستعرض إنجازات مجلس نقابة المهندسين بمطروح لعام 2022، والتي تمثلت في توفير فرص عمل للمهندسين، وحل مشكلة توصيل الكهرباء لمصيف النقابة والمتوقف منذ عام 2018، وافتتاح مقرين للنقابة الأول بمدينة الحمام والثانى بمدينة مرسى مطروح بالكيلو4 ، موضحا أنه جرى تجهيز قاعة للتدريب بمقر الكيلو 4 وتزويدها بأجهزة حاسب آلي بأعلى المواصفات، لتلائم البرامج التدريبية الخاصة للمهندسين.

وأضاف أنه جرى تنظيم احتفالية كبرى لتكريم المهندسين وأبنائهم المتفوقين، ويوما صحيا مجانيا بالتعاون مع معمل المختبر ومعمل البرج، بالاضافة إلى تنظيم عدد من الرحلات المخفضة، وتنظيم دورة إعداد المدربين TOT لتعليم مهارات التدريب والإلقاء، وتنظيم برنامج تدريبي مجاني بعنوان ممارس للتنمية المستدامة بالتعاون مع مبادرة مهندسون من اجل مصر المستدامة.

وأوضح أن لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة ابرمت 40 بروتوكولا للتعاون مع العديد من الجهات، كما قامت لجنة الرعية الصحية والتوظيف والشباب بعقد مجموعة برتوكولات مع مجموعة مراكز طبية، بالاضافة إلى توقيع بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بخصم 50%، والاعلان عن فتح باب الحجز لبرنامج الماجستير لإدارة الأعمال MBA بخصم 50%.

وأوضح رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح أنه في إطار الخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها، جرى تنظيم ثلاث حفلات إفطار رمضان الأول والثاني بمطروح بقرية الشلال، والثالث بمدينة الحمام، وتوزيع الشهادات للأمهات المثاليات خلال حفلات الافطار، كما تم تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتنظيم أول دورة رمضانية لكرة القدم بين 7 فرق من مهندسي النقابة.

كاشفا أنه تم تقديم قرض حسن لخمسة عشر مهندسا بواقع 15 ألف جنية لكل مهندس، من خلال إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بالقرض الحسن.

وكان رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح بدأ كلمته بتوجيه الشكر لكل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعضو الجمعية العمومية ، واللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والنائب مهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياة والصرف الصحي، لدعمهم الدائم للنقابة في كافة المجالات.

النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح

من جانبه، أشار المهندس محمد اليمني أن النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح بدأت عملها في عام 2019، موضحا أنه يوجد مقر للنقابة بمدينة مرسى مطروح، ومقر بمدينة الحمام، ومقر بمدينه العلمين، كما تم شراء شقتين بعمارات المهندسين بالسادس من أكتوبر، وشراء 550 مترًا بالكيلو 4.

فيما أوضح المهندس عصام مرسي، أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والتكريمات للمهندسين خلال عام 2022، موجها الدعوة لجموع المهندسين التعاون والمشاركة فى فعاليات النقابة للنهوض بها على كافة الأصعدة.

وفي ختام الجمعية العمومية، جرى تكريم المهندس محمد إبراهيم أحمد، لحصوله على لقب استشاري تخصص المنشآت الخرسانية، والمهندس محمود محمد رأفت اعترافًا بجهوده طوال فترة عمله كعضو مجلس إدارة بالنقابة، والمهندسة ابتسام خضر وذلك تقديرًا لجهودها طوال فترة عملها كعضو مجلس إدارة، والمهندس عبد الفتاح صيام؛ لتبرئة ساحته وثبوت نزاهته وإنصافه مما ادعى عليه.