نقابة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة الإسكندرية للصيانة البترولية

وقع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين مذكرة تفاهم مع المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، بهدف التعاون المثمر والشراكة في مجال التدريب وتنمية المهارات، بما يعود بالنفع على الكيانين.

التدريب والتأهيل التقني

وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل التقني مع بترومنت، بوصفها رائدة في مجال خدمات الإنشاءات والصيانة بمصانع الغاز والأسمدة والبترول والزيوت وشركات الحاويات والموانيء وأعمال تصنيع المستودعات والسقالات وما لديها من خبرات متطورة في مجالات التدريب المتخصص بقطاع الغاز والزيت، ويأتي توقيع هذه المذكرة تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مفصل يشتمل كل البنود سالفة الذكر.

النبراوي: تدريب متميز في البترول والغاز والزيوت

عبر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن سعادته للتعاون مع شركة بترومنت، مؤكدًا ثقته أنهم سيقدمون تدريبا متميزا في مجال البترول والغاز والزيوت والأسمدة وغيرها.

إعداد المهندسين لسوق العمل

وأشار النبراوي إلى أنه يضع ملف التدريب على رأس أولوياته، لكونه يساهم في إعداد المهندسين لسوق العمل، منوها إلى أن النقابة تسعى إلى توفير الدورات التدريبية في كافة المجالات الهندسية لتأهيل المهندسين والارتقاء بالمستوي العلمي والمهني لهم، وإكسابهم المهارات العملية، ورفع كفاءتهم وجعلهم قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل الهندسي.

تم توقيع الاتفاق بحضور دكتور مهندس أحمد فرج عضو المجلس الأعلى ومقرر لجنة التدريب، والمهندسة نورا بكري عضو مجلس شعبة ميكانيكا، ومنسق البروتوكول، ومن جانب شركة بترومنت وائل إلهامي، مدير عام مراقبة وتأكيد الجودة، والمهندس هاني حجازي مدير عام تكنولوجيا المعلومات.