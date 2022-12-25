رئيس الأسقفية في عظة الميلاد بالإسكندرية: «الماديات تفقدنا فرص رؤية الله»

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: الله يعطينا فرص يومية للقائه فيجب أن نغتنمها ففي العيد فرصة كبيرة لنتقابل معه.

وأضاف رئيس الأسقفية في عظة قداس الميلاد: أحيانا البحث عن الماديات يفقدنا فرص الالتقاء بالله، فحينما نحصل على ما نريد نظل نبحث عن ما هو أعظم فتستمر الدائرة وننسى الله وسط مشاغل الحياة.

وتابع رئيس الأسقفية: هيرودس الملك كان لديه كل المعلومات الصحيحة فقد جاء له المجوس وسألوه الطفل المولود ظنًا منهم أنه يعرف ولكن هيرودس بدافع الخوف أن يكون هناك ملك غيره نوى به شرًا ونسى لقاء المسيح الذى كان من الممكن أن يغير حياته، فبسبب شعوره بالتهديد الدائم وخوفه على السلطة أضاع لقاء المسيح.

واختتم رئيس الأسقفية قائلا: الاعتياد والنسيان يجعلنا نتجاهل لقاء المسيح لذا نحتاج وقفة مع النفس ولنكف عن الأمور غير الهامة ونستمع لإرشاد الله.