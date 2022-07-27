ختام مؤتمر الشباب بالقطاع الصحراوي.. عظة بعنوان كن طاهرا

اختتم مؤتمر شباب القطاع الصحراوي، لليوم الثالث على التوالي في دورته التاسعة، بمحاضرة عن ضرورة السير حسب أوامر الله، حيث تكلم القس أرميا يوسف عن أهمية أن يبدأ الشباب في التغيير من طباعهم وعادتهم وطاعة كلام الله وأيضا متحدثا عن أثر كلام الأسرة على الشباب منذ الصغر.

وأتى ذلك وفق فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر الشباب التاسع والذي أقيم بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بعبد القادر تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

كان مؤتمر «مستر بي» الذي بدأ يوم 24 من يوليو الجاري بافتتاح الأنبا باڤلي للمؤتمر والقس مينا شحاتة، وجاء في اليوم الثاني كورال ماري أفرام السرياني والمرنمة مريم حلمي، وحضر اليوم الأخير للمؤتمر نحو 3200 شاب لليوم الثالث على التوالي من 31 كنيسة بالقطاع الصحراوي بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في يوميه الأول والثاني حيث حضر كل من القس أرميا يوسف راعي كنيسة مارجرجس بقنا والمرنمة يوستينا سمير.

خطر التسويف

«متقولش بكرة هبطل عادة معينة أو أغير من طبع فيا، ابدأ من النهارده انت مش ضامن بكرة»، قالها القس أرميا يوسف، موضحا خطورة التسويف وتأجيل تغيير الذات، موضحا أن معرفة كلام الله تغيير الكثير من الطباع.

وقدم القس سرابيون بدري والقس مرقوريوس وليم راعي كنيسة العذراء وأبو سيفين في ختام اليوم الشكر لكل الحضور من كل كنائس القطاع ولأكثر من 100 شاب شاركوا في تنظيم المؤتمر .