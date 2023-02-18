وزير الري يتفقد مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في كينشاسا

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وإيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو

وصرح الدكتور سويلم بأن إنشاء هذا المركز يُعد نتاجاً للعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا لدور هذا المركز في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

وزير الري: إنشاء مركز التنبؤ انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات

واضاف أن إنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027، والذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

ومن جانبها، أعربت ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور سويلم والتي تدل على علاقات التعاون القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأبدت امتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصري لدعم الجانب الكونغولي، وتأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي انعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين.