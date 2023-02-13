وزير الري يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية»، المقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.30 مليون يورو، وذلك بحضور كل من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والمهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي، والمهندسة أريج رفعت بالمكتب الفني لرئيس مركز التدريب الإقليمي.

وصرح وزير الري، في بيان، اليوم الاثنين، بأن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه مثل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية

وأضاف «سويلم»، أن مصر مستعدة لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، تحت مظلة مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.

وأشار إلى أن مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية»، يهدف لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلي - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفني بالقاعات)، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.

عقد (235) دورة تدريبية

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، حيث يتم عقد نحو (235) دورة تدريبية بمشاركة نحو (5500) متدرب سنويًا، بالإضافة لحوالي 6 دورات تدريبية بمشاركة 150من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا.

ويقدم المركز المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجاري تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجالات، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية «مودل» التي توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكتروني وكذلك اللقاء الافتراضي بين المتدرب والمتدربين.