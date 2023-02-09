وزير الري يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى تنزانيا وبوروندي

عاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية ناجحة إلى دولتي تنزانيا وبوروندي الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات المهمة مع الوزراء من الدولتين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة في مجال الموارد المائية والري.

والتقى الدكتور سويلم، خلال زيارته إلى تنزانيا، وزير المياه بجمهورية تنزانيا الاتحادية، جمعة حميدو أويسو، حيث ناقشا تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري، من خلال حفر آبار لتوفير مياه الشرب للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، وسبل دفع التعاون بين الدولتين في مجال تنفيذ سدود حصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.

استعراض الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار

وأجرى وزير الري، زيارة ميدانية لموقع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، حيث جرى استعراض تقدم سير العمل بالمشروع، وتفقد أعمال الإنشاءات بمكونات المشروع المختلفة، حيث أعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمي الذي وصلت له الشركات المصرية ممثلة في تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ووجّه الشكر للحكومة التنزانية على ثقتها في اختيار الشركات المصرية لتنفيذ المشروع الكبير.

وخلال زيارته إلى بوروندي، التقى الدكتور سويلم، سانكتوس نيراجيرا - وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي، حيث تم إجراء مباحثات بشأن مذكرة التعاون الموقعة بين الدولتين في مارس 2021 في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستعراض الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار، وجرى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

تطوير أنظمة الرى

وأجرى الوزير زيارة ميدانية لموقع قنطرة Rukarami التي أُنشئت عام 1991 وتستخدم لتوفير مياه الري للزراعة، بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات الجانب البوروندي، والوقوف على طبيعة المشروعات القائمة حتى يتسنى إعداد دراسات تستند على المعرفة وتلبي الاحتياجات التنموية لبوروندي في مجال الموارد المائية ومجالات تطوير أنظمة الري لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتي تهتم بها دولة بوروندي.