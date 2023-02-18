«التضامن» لقناة الحياة: الرئيس أكد أهمية وجود كريمي النسب أو الأيتام داخل أسر طبيعية

قال مجدي حسن حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن مركز الكفالة الوطني التابع للوزارة خاص بالأطفال كريمي النسب، ويأتي إنشاء مثل هذا المركز في ضوء رؤية الدولة المصرية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.

دعم منظومة الكفالة

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي أكد أهمية دعم منظومة الكفالة، والتأكيد على أهمية وقيمة وجود الأبناء كريمي النسب أو الأيتام داخل أسر طبيعية وليس داخل مؤسسات.

مركز الكفالة الوطني

واستطرد: «وإحنا شغالين على هذا الملف كوزارة التضامن أو كدولة فكان عندنا مجموعة من الإجراءات والمحاور اللي شغالين عليها؛ منها مركز الكفالة الوطني، وده أول مركز في مصر هيستقبل ويصنف الأبناء كريمي النسب والأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، وفكرته قائمة على أن الأبناء كريمي النسب أو فاقدي الرعاية الأسرية لازم يتجمعوا في مكان واحد يتقدم فيه عدد كبير من الخدمات على 4 محاور؛ وهي خدمات صحية ونفسية واجتماعية ودعم قانوني».