«التضامن»: المؤسسة العامة للتكافل قدمت مساعدات لأكثر من 79 ألف مستفيد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وأفرعها بالمحافظات من الأول من يناير عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2022، مشيرة إلى أن المؤسسة تضطلع بدورها الفعال في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، حيث يشير التقرير الخاص بإنجازات المؤسسة عن 2022 إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لإجمالي 79379 مستفيدًا على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

إجمالي قيمة المساعدات

وأضافت التضامن في بيان لها أنه خلال عام 2022 بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة 9.737.385 جنيه لعدد 24.162 مستفيد، ففي إطار دعم الأسر في مواجهة سوء الأحوال الجوية تم توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية من عملاء المؤسسة ومركز التنمية المجتمعية بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات ووحدة الشئون بدهشور بإجمالي 18 ألف عميل.

ودعما للأسر في بداية العام الدراسي تم توزيع شنط مدرسية بكامل مستلزماتها بإجمالي 5000 مستفيد لعملاء المؤسسة ومركز تنمية المجتمع بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، كما شملت المساعدات تقديم المنح المالية في المناسبات المختلفة من شهر رمضان والأعياد وشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من عملاء المؤسسة.

وفى إطار تطوير العمل المؤسسي تم إعادة هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة تتميز بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل على تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجاً، حيث تهدف إلى معاونة الأسر المصرية ماديًا واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

هذا وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.