يوسف زيدان: ترجمة تحقيق «الشامل في الصناعة الطبية» إلى اللغة الأردية

أعلن الدكتور يوسف زيدان، المفكر والأديب، ترجمة تحقيقه لموسوعة «الشامل في الصناعة الطبية» لابن النفيس، إلى اللغة الأردية التي يتحدث بها قرابة مليون شخص في الهند وباكستان، من خلال أحد الأساتذة بكلية الطب بالهند.

وأضاف زيدان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البروفيسور «شاميم إرشاد» الأستاذ بكلية الطب بالهند، أرسل يستأذن في ترجمة تحقيقه لموسوعة «الشامل في الصناعة الطبية» لابن النفيس، إلى اللغة الأُردية التي يتحدث بها قرابة مائة مليون شخص، في الهند وباكستان، فأذن له «زيدان» على الفور.

وتابع: «وبعد لحظاتٍ قلت في نفسي، أما كان الأَوْلى أن تتوفَّر الموسوعة في لغتها العربية، الأصلية! فعلًا مكانة وقيمة أي لغة، تقوم على قيمة ومكانة المتحدِّثين بها».

موسوعة «الشامل في الصناعة الطبية»

والموسوعة العلمية الكبيرة التي حققها «زيدان» ونشرها في ثلاثين جزءاً، تقع في قرابة سبعة آلاف وخمسمائة صفحة، وترجمت إلى الفارسية، وحسب تصريحات سابقة لـ «زيدان»: «أصدرتُ الطبعة الأولى من الموسوعة المحدودة جداً للأسف، في الإمارات عن المجمع الثقافي في أبو ظبي قبل سنوات، ونفدت الطبعة فور صدورها ولم تعد هناك نسخة واحدة منها متاحة للقراء العرب».

وأوضح: «لم يتحمّس أي ناشر عربي أو مؤسسة لإعادة إصدارها، لأنها غير مضمونة الأرباح».

معلومات عن يوسف زيدان

وأصدر يوسف زيدان نحو 75 كتابا فكريًا وروائيًا وقصصيًا، ومن بينها كان رواية «فردقان/ اعتقال الشيخ الرئيس»، التي أصدرها لأول مرة في 2018 عن دار الشروق، وترجمت الرواية إلى الفارسية في مايو 2021.

وصدرت الطبعة الأولى لرواية «عزازيل»، عن دار الشروق في 2008، وفازت الرواية بجائزة البوكر العربية في 2009.

كما حصل «عزازيل» على جائزة «أنوبي»، البريطانية لأفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية سنة 2012.