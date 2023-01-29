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إسلام بحيري: هجوم يوسف زيدان عليّ كان شخصيا.. والمجددون يُتهمون دائما بالكفر

كتب:

شريف سليمان
06:36 م | الأحد 29 يناير 2023
إسلام بحيري

إسلام بحيري

قال المفكر والباحث في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري، إن هجوم الروائي الدكتور يوسف زيدان عليه كان شخصيا أكثر منه علميا، موضحًا: «حدث لقاء قريب بيننا، كما تعرضت للهجوم من الجانب المؤسسي أو الديني أو التراثي أو السلفي أو الإسلام السياسي».

اتهام إسلام البحيري بالردة

وأضاف بحيري، خلال حواره ببرنامج «السؤال الصعب»، على قناة سكاي نيوز العربية: «من يقولون إني مرتد إما لا يتابعون ما أقدمه أو أنه متعمد ما يفعل، الإصلاح الديني بدأ بنهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والإمام محمد عبده أزهري وكان يتهم بنفس الاتهامات، وعندما أصدر علي عبدالرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم تم إصدار كتاب الإسلام وأصول الحكم وجاء في مقدمة الكتاب أن علي عبدالرازق جاهل لا يدري شيئا».

المجددون يتعرضون للتشويه

وتابع المفكر: «ومن ثم فإنه في ظل سنوات الإصلاح الديني التي تزيد على 120 سنة، فإن الطرف الآخر دائما ما يشوه ويسب ويتهم المجددين بالكفر».

 

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