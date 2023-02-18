إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على للطريق الصحراوي الغربي شمال مطار سوهاج الدولي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي شمال مطار سوهاج الدولي، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وانتقال القيادات انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسماء المصابين

نتج عن الحادث إصابة «ن . ا . أ» 37 سنة بكدمات بالساقين، وإصابة «ك . ع . ع» 57 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و«ع.م.ع» 6 أعوام بسحجات وكدمات بالجسم، و«ي. م. ع» 5 أعوام بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة «ع.م.ع» 31 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«ز.ع.ع» 62 عاما بغيبوبة تامة، و«م.م.ع» 13 عاما بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.