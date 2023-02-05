إصابة 13 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بسوهاج.. ننشر أسماءهم

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة، في حادص تصادم أتوبيسين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا.

إخطار بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين، أثناء سير أتوبيس نقل جماعي يقل عددًا من الأشخاص كانوا في طريق عودته من محافظة أسيوط إلى سوهاج، اصطدم بأتوبيس آخر من الخلف، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا بإصاباتٍ متفرقة.

أسماء المصابين

وضمت قائمة المصابين كلًا من: "سحر محمود علي" 22 عامًا، تقيم بمركز ساقلته، "نور السيد حسانين حسن" 16 عامًا، تقيم ناحية مركز ساقلته، "الهام سعد السيد عبد الله" 19 عامًا- تقيم في ساقلته، "الاء عبدالحكيم على احمد" 23 عامًا، تقيم بمركز دار السلام، "جهاد محمد عبدالعزيز عثمان" 21 عامًا، تقيم بمركز دار السلام، "إيمان جمال على احمد" 22 عامًا، تقيم بمركز سوهاج، "سها رفعت محمودا سعد" 20 عامًا، تقيم بدار السلام، "ياسمين أيمن عبد ربه" 21 عامًا، تقيم بدار السلام، "خلود حسنى محمد محمود" 20 عامًا، تقيم بمركز البلينا، "شيرين احمد ابو شامه" 22 عامًا، تقيم بمركز ساقلته، "وفاء صبره احمد سلمى" 19 عامًا، تقيم ناحية ساقلته، "منى جمال عبدالحميد" 20 عامًا، تقيم بمركز ساقلته، "احمد السيد عثمان" 23 عامًا، يقيم ناحية مركز البلينا.

جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.