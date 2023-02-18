انطلاق بث «الوثائقية» غدا.. وخريطة متنوعة للمحتوى بالتعاون مع شركات عالمية تشمل التاريخ والسياسة والعلوم والثقافة

تبدأ قناة «الوثائقية»، أول قناة وثائقية مصرية، بثها فى الثامنة من مساء غدا، ويتنوّع محتواها بين أعمال أنتجتها من خلال فِرق عملها، وأخرى عالمية تم الاستحواذ على حقوق بثها من الخارج ستُعرض لأول مرة بالمجان للمشاهد المصرى والعربى.

وكانت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» أعلنت ديسمبر الماضى، عن تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن تبدأ بالبث التجريبى، ثم يتم إطلاقها رسمياً فى مايو 2023، مع تعيين كل من الكاتب الصحفى أحمد الدرينى، رئيساً لقطاع الإنتاج الوثائقى، والمخرج والكاتب شريف سعيد، رئيساً للقناة الوثائقية، موضحة فى بيان سابق، أن تلك الخطوة تأتى إيماناً بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميّزة التى قدّمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، على مدار 5 سنوات ماضية.

وقبل ساعات من بدء البث، أوضح قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة، أنه يهدف فى خطط الاستحواذ إلى إتاحة مواد علمية وتاريخية وفنية وسياسية وعسكرية توفر للمشاهد المصرى والعربى إطلالة على العالم ومروياته الكبرى وقضاياه الملحة، وبحيث تتيح له النظر بعيون حضارات وثقافات أخرى على الماضى بأكمله.

قناة «الوثائقية» نجحت فى توفير أفلام وثائقية حصرية

وأشار القطاع إلى أن قناة «الوثائقية» نجحت فى توفير أفلام وثائقية حصرية، وأن المواد الجديدة المستحوذ عليها لم تُعرض من قبل فى الوطن العربى بأى صورة، وتوفر للمشاهد المصرى والعربى مشاهدة هذه المنتجات العالمية التى لن يتمكن من متابعتها إلا عبر الاشتراك بالمنصات مسبوقة الدفع.

كما نوهت القناة بأنها نجحت فى الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التى حظيت بتقدير عالمى، موضحة أن نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حصلت على عدة جوائز عالمية فى مهرجانات مختلفة، وأن هذا المعيار هو أحد المعايير التى تتحراها القناة فى سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصرى والعربى غير مسبوقة من حيث التنوع فى المحتوى أو جودته.

وقالت إن معيار الفوز بالجوائز العالمية ساعدها فى اختيار عناوين متنوعة ذات جودة عالية، مثل الفيلم السويسرى الأمريكى «صديقى الدب»، الذى عُرض للمرة الأولى فى الولايات المتحدة فقط قبل عامين، وفاز بعدة جوائز فى مهرجانات دولية كمهرجان نيويورك للأفلام الدولية New York International Film Awards 2020 ومهرجان باناف الدولى Banff Mountain Film Competition. الفيلم من إخراج السويسرى «رومان دوركس»، الحاصل على عدة جوائز عالمية والمعروف بشغفه بالطبيعة وقدرته على صناعة أفلام ذات طابع إنسانى.

وذكرت القناة أن هذه الأفلام ستُعرض -عبر شاشتها- للمرة الأولى فى الوطن العربى، إضافة إلى دبلجتها وترجمتها، لتصبح تجربة المشاهدة مكتملة، موضحة أنها نجحت فى الاستحواذ على عدد من الأفلام والسلاسل الوثائقية العالمية المتنوعة.

وأعلنت أن البث الذى سيبدأ مساء اليوم، سيكشف للمرة الأولى تعاون القطاع مع عدد كبير من الشركات الكبرى حول العالم، حيث نجحت فى التعاون مع شركات من دول العالم المختلفة، مثل سويسرا والنمسا، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبيرو، بالتعاقد المباشر مع هذه الشركات، لتوفير مواد وثائقية تغطى موضوعات مختلفة وتقدم محتوى ثرياً، يُعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، ويضع المشاهد المصرى فى قلب خارطة المواد التليفزيونية ذات الطابع الكوكبى، وبحيث لا ينعزل عن سياق المعارف التى باتت تشكل معالم العصر الحديث.

وعملت قناة «الوثائقية» على الاستفادة من التجارب الثرية للشركات العالمية وتحويلها لتجربة مصرية مختلفة عبر ترجمتها ودبلجتها لتوفر للمشاهد المصرى والعربى فرصة للتعرّف على الثقافات والإنتاجات المختلفة حول العالم.

إدارة القناة: نهدف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمي في صناعة الوثائقيات

وأكدت إدارة القناة أنها تهدف لإحياء صناعات عدة على هامش صناعة الفيلم الوثائقى، كما تهدف فى نهاية المطاف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمى على مستوى الوثائقيات إنتاجاً واستحواذاً، وإدارة للملف ككل.

وتنوعت الأفلام والسلاسل الوثائقية المستحوذ عليها فى موضوعاتها لتغطى طيفاً واسعاً من الاهتمامات المتوقعة والمدروسة للجمهور المصرى والعربى بشكل عام.

بث نخبة منتقاة من أفضل الأعمال الحائزة على جوائز دولية مدبلجة ومترجمة

وشكلت الأفلام المستحوذ عليها مجموعة منتقاة بعناية تغطى موضوعات الحياة البرية والطبيعة، والموضوعات التاريخية ذات الطابع العالمى، بالإضافة لأفلام ذات طابع إنسانى تُعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية.

وذكرت القناة أن مجموعة الأفلام الجديدة ضمّت سلاسل تقدّم مواد وثائقية حصرية؛ مثل سلسلة أفلام «هتلر كما لم تشاهده من قبل»، التى تظهر فيها مشاهد تُعرض للمرة الأولى، إضافة إلى مشاهد تم تلوينها بأحدث التقنيات العالمية توفر للمشاهد المصرى والعربى عموماً تجربة مشاهدة متفردة، إضافة إلى مجموعة من أفلام الطبيعة والحياة البرية، التى تضع المشاهد فى قلب الطبيعة بكاميرات فائقة الجودة، استخدمت للمرة الأولى، لتصوير الحياة البرية حول العالم.

وتناولت بعض هذه الأفلام المستحوذ عليها عبر عقود شراكات عالمية وقّعها قطاع الإنتاج الوثائقى مع الكيانات النظيرة، هموماً إنسانية مشتركة، وطموحات وتجارب تعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، منها سلسلة أفلام وثائقية عن التجارات غير المشروعة حول العالم، وهى سلسلة من ستة أجزاء تم إنتاجها وتصويرها فى عدة دول تغطى قارات العالم، وتوفر تجربة مشاهدة لم يسبق عرضها على أى قناة مصرية أو عربية.

ونوهت القناة بأن بعض هذه المواد ليست متاحة حتى على أى منصة مدفوعة، ولا يمكن مشاهدتها داخل الوطن العربى، لكن القناة نجحت فى توفير هذه المواد الوثائقية الحديثة لتُعرض مجاناً على شاشتها.

وضمّت القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التى تبث للمرة الأولى للمشاهد المصرى والعربى، ومن ضمنها سلسلة وثائقية عن صناعة المسلسلات فى التليفزيون الأمريكى «AMERICA in Primetime»، وهى التى شارك فيها أبرز وأشهر العاملين فى هذه الصناعة، وتغطى أشهر وأحدث المسلسلات الأمريكية، وتضمّنت الحلقات تغطية خاصة لمسلسلات أمريكية شهيرة، مثل مسلسل «Breaking Bad»، الذى حقق نجاحاً كبيراً حول العالم منذ عرضه الأول، وتتضمن الحلقات مقابلات حصرية مع أبطال المسلسل وصناعه، إضافة إلى تغطيات خاصة وقراءة عميقة لواحدة من أنجح الصناعات فى العالم.

وأكدت القناة الوثائقية أن المواد المستحوذ عليها بها تنوع كبير وتغطى موضوعات ومجالات مختلفة، تجعل شاشتها فى النهاية وجبة معرفية متكاملة.