«تعليم الجيزة» تشدد على استكمال مسوغات تعيين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات بناء على الاستفسارات الواردة من المعلمين المقبولين كمعلم مساعد لمدرس الفصل ومعلم مساعد رياض أطفال، الذين تم قبولهم في مسابقة 30 ألف معلم.

استكمال مسوغات التعيين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استكمال مسوغات التعيين وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بالتعيينات في الإدارة التعليمية طبقا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي.

إنهاء إجراءات التعيين

وأضافت أنه يجب أن تكون مسوغات التعيين مستوفاة تمهيدا لإرسالها لإدارة التعيينات بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين وفق الشروط الواردة من التنظيم والإدارة، ولن تقبل أوارق غير مستوفاة.

وأشارت مديرية التعليم بالجيرة إلى أن ذلك لعدم حدوث تكدس داخل أروقة الإدارات التعليمية خلال تقديم مسوغات التعيين للمعلمين الذين تم قبولهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم.