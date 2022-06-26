«التعليم» تكشف تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، للعام المالي 2022-2023، والذي سيتمّ إعلانها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد عصر اليوم، بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، تكمن في حصر نسب العجز بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وفي كل مرحلة تعليمية، وفي كل مادة، وستكون الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية العامة، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تعيين 150 ألف معلم مساعد، خلال مسابقة المعلمين، على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف كل عام.

اختيار الفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم بكل شفافية

وأوضح المصدر، أنَّه تمّ التنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتكون التعيينات مؤمَّنة بالكامل ودون مجاملة أو ضغط أو واسطة، على أن يتمّ اختيار الفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد بكل شفافية، وشملت تفاصيل مسابقة المعلمين تحديد آليات الاختيار بين المتقدمين، والمواد الدراسية والأنشطة المدرسية التي ستكون لها أولوية لسد عجز المعلمين في المدارس.

اختبارات إلكترونية للمتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وأشار المصدر، إلى أنَّه سيتمّ تحديد التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، والتوزيع الجغرافي لخريطة العجز في أعداد المعلمين، وكذلك الاستعانة بخبراء متخصصين لوضع الملامح النهائية للاختبارات الإلكترونية عن طريق إنشاء بنوك أسئلة تقيس القدرات الذهنية، والسمات الشخصية، والجانب العلمي والمعرفي والمهاري، مؤكّدًا أنَّ المفاضلة بين المتقدمين تكون وفقًا لعدة معايير فى مقدمتها الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الاختبار الإلكتروني، ثم مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الأعلى مؤهل دراسي، ثم الأقدم في التخرج، ثم الأكبر سنًا.