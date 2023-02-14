وكيل تعليم الجيزة يقرر إحالة العاملين بمدرسة اللواء التجريبية للتحقيق

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارة العجوزة واستهل جولته بمدرسة القدس للتعليم الأساسي وكان في استقباله مدير عام الإدارة الدكتورة حنان موسى، وخلال جولته قرر إحالة العاملين بمدرسة تجريبية للتحقيق.

إحالة المدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان، أن وكيل الوزارة أثنى على جهود مديرة المدرسة ومدير مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وعامل المدرسة ووجه بمنحهم شهادات تقدير لجهودهم في إتمام العملية التعليمية ثم توجه إلى مدرسة اللواء التجريبية وقرر إحالة العاملين بالمدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية.

إنذار الطلاب المتغيبين عن الحضور

وأضافت مديرية التعليم في الجيزة، أن وكيل الوزارة الوزير توجه في نهاية جولته إلى مدرسة الكرامة الثانوية وتفقد الفصول وأدار حوارا مع المعلمين والطلاب بشأن مجموعات الدعم المرئية وحث الطلاب على الحضور والانتظام.

ووجه مدير الإدارة بمتابعة شئون الطلاب بشأن إنذار الطلاب المتغيبين عن الحضور وتفعيل قرار 237 لسنة 2004 وإنذار الطلاب بالفصل 15 يوما أو30 يوما والفصل بعد 3 انذارات.