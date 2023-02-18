10 إجراءات حكومية لخفض الأسعار.. منها الإفراج عن السلع بالموانئ

اتخذت الحكومة المصرية 10 إجراءات لخفض الأسعار صدرت خلال الأسبوع الماضي، منها تأجيل دفع الضريبة على أصحاب المزارع لمدة 3 سنين، وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من تأجيل سداد الضريبة العقارية وتحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب المستحقة على أصحاب المزارع، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من يناير 2022 حتى نهاية ديسمبر 2024.

الإفراج عن أطنان من السلع بالموانئ

ومن ضمن هذه الإجراءات وجهت الحكومة بالإفراج عن أطنان من السلع بالموانئ، والسماح باستمرار توفير الاعتمادات الدولارية للإفراج عن المزيد من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع بالموانئ المصرية، ما أدى إلى عودة دوران حركة الإنتاج والتشغيل بمختلف القطاعات الصناعية والنهوض بالصناعة المصرية ومساندة المستثمرين لتشغيل ودوران مصانعهم لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى محاربة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

معرض دائم للسلع الغذائية

وفي إطار استعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية لشهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة، بتخفيضات تتراوح بين 25-30% فى إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وإقامة معرض دائم للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان بالمتحف الزراعى بالدقي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى.

طرح زيت يصل سعره إلى 35 جنيها في مجمعات التموين

ومن ضمن الإجراءات ضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات جديدة من الزيت وطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات بـ1300 مجمع استهلاكي، بسعر تنافسي يصل إلى 35 جنيها وأقل من سعر الزيت في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، للشراء بالسعر الحر دون بطاقة التموين.

وكل هذه الإجراءات لمساندة المواطن المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.