 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحكومة تدرس ضوابط توفير الأراضي للمستثمرين بنظام «المطوِّر الصناعي»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحكومة تدرس ضوابط توفير الأراضى للمستثمرين بنظام «المطوِّر الصناعى»

«مدبولى» يكلف بإتاحة الأراضى للمستثمرين الأتراك.. وسرعة الانتهاء من محطة معالجة الصرف بـ«الروبيكى»

«فيتش»: مصر تحقق أرقاماً قياسية فى الصادرات الزراعية

تجاوزت 6.3 مليون طن فى عام 2022

الوكالة الأمريكية: الدولة توفر الأسمدة بأقل من نصف التكلفة.. وخبراء: الصادرات مرشحة للزيادة

«الوطن» تشارك ملايين المسلمين الاحتفال بالذكرى الشريفة

المصطفى على «بساط الله»

علماء دين: رسالة لكل مكروب ودليل قاطع على قدرة الله.. ولكل مريد «إسراء ومعراج»

أحمد عمر هاشم: معجزة روحية عظمى وضيافة ربانية للنبى الكريم.. ودرس فى علوّ راية الحق مهما تأخر

نقيب الأشراف: رسّخت مكانة «الأقصى» فى وجدان المسلمين.. وإحياؤها تعبير عن فرحنا بالحبيب

«الهدهد»: بشرى ببناء المسجد النبوى

و«عبدالشكور»: حياة الإنسان لا تسير إلا بالتوافق.. و«مهنا»: الصبر يخفف ألم البلاء

«الاتصالات»: مصر من الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية عام 2022

«التعاون الدولى»: العالم بحاجة لعمل مناخى شامل يعزز الأمن المائى والغذائى

«المشاط»: «نُوَفِّى» يُحسن معيشة المواطنين ويدعم جهود التكيف

200 عام.. طاعة وخدمة الإنسان

الإنجيليون بمصر فى انتظار «الرئيس العاشر للطائفة»

اليوم.. 19 شخصاً ينتخبون «رئيس الطائفة ونائبه» لمدة 8 سنوات لخدمة 2 مليون.. و«زكى وشاكر» أبرز المرشحين

173 عاماً على الحضور الإنجيلى فى مصر: 18 مذهباً وسياسات تعتمد على تنمية المجتمع بمدارس ومستشفيات

أسست الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. وأول من أنشأ مدرسة للبنات فى العاصمة وأقدم مدرسة بالصعيد

المؤسسات الإنجيلية لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ الوطنية المصرية منذ 1919 وحتى ثورة 30 يونيو 2013

مطالب برلمانية بمراجعة ملف الاشتراطات البنائية فى المدن والقرى

مهمة الكبار فى أفريقيا

الأهلى.. «الكلام ممنوع» عن الاحتراف والخروج من النادى.. وتجهيزات

خاصة على «الجوهرة الزرقاء».. وغياب «السولية وتوفيق» بسبب الإصابات

الزمالك فى ليبيا بحثاً عن الفوز أمام المريخ السودانى.. و«زيزو

والجزيرى» يقودان خط الهجوم.. و10 ملايين جنيه فى اتحاد الكرة لحل أزمة القيد

الصفحة الثانية

فحص 4.4 مليون طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

«الصحة»: زيادة عدد مراكز الفحص إلى 3500 وحدة صحية

زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة القتلى ترتفع لأكثر من 42 ألفاً خلال 10 أيام

الأقمار الصناعية ترصد شقوقاً فى المنطقة المتأثرة وبالقرب من «تورك أوغلو»

«تنمية المشروعات»: الاقتصاد يعتمد على الابتكار والشباب

.. و«تحيا مصر» يخصص حساباً لمساهمات إغاثة سوريا

تسيير قافلة محملة بنحو 140 طناً من الأغذية والملابس والمستحضرات

وزير الرى يتابع تنفيذ قناطر ديروط الجديدة

«سويلم»: نستهدف تحسين الرى فى زمام ١٫٦٠ مليون فدان

وزيرة الهجرة تسلم 24 مركب صيد إلى صغار الصيادين بـ«الطويسة» فى أسوان

«جندى»: تعاون «المجتمع المدنى» بمصر والكويت يعكس متانة العلاقات

.. و«الجزار» يستعرض موقف مشروعات «العاشر من رمضان»

«عمران»: تشمل 25 حضانة و40 مدرسة ومستشفى جامعياً و5 مراكز شباب

300 مليون جنيه تكلفة تطوير منظومة المخلفات فى المنيا

الصفحة الثالثة

الوكالة الأمريكية: الحكومة تقدم الأسمدة بأقل من نصف التكلفة

وخطواتها جادة لكبح التضخم وتعزيز الاستثمار الأجنبى

«فيتش»: أرقام قياسية لصادرات مصر الزراعية

خبراء: مصر حققت إنجازاً زراعياً بدعم من مشروع الـ«1.5 مليون فدان»

«البلتاجى»: نسعى للاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.. و«النجيب»: منتجاتنا «الأرخص عالميا».. و«الزراعة»: تيسير ودعم تنافسية صادراتنا للأسواق الخارجية

تركيا وإيطاليا وإسبانيا تتصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً فى 2022

الصادرات الزراعية.. قفزة تاريخية ودعم مستمر

محاور للسياسة الزراعية المصرية

أبرز الصادرات فى 2022

السعودية أهم مستورد عربى لمنتجاتنا.. وسويسرا وكوريا الجنوبية الأسواق الأكثر نمواً للصادرات المصرية

«تصديرى الحاصلات» يضع 5 مقترحات لزيادة الصادرات

تشمل توسيع التمثيل التجارى فى الأسواق الواعدة.. ومراكب سريعة لنقل المنتجات سريعة التلف

الصفحة الرابعة

«أهلاً رمضان»: إقبال كبير على المعارض وتخفيضات السلع تصل لـ35%.. والأهالى يطالبون الحكومة باستمرارها لمواجهة الجشع

عدد المنتجات يزيد على 100 صنف وتراعى كل احتياجات الأسرة.. وافتتاح معارض جديدة فى 9 مدن بـ«كفر الشيخ».. و78 منفذاً فى «سوهاج»

برنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسيوط.. والمحافظ يتعهد بتوصيل السلع لكل القرى

«شعبة الدواجن»: إعفاء المَزارع

من الضرائب يسهم فى تخفيض الأسعار

أسواق ووحدات إطفاء ومحطات صرف ومواقف عامة بـ«أسيوط وسوهاج»

سامح السيد: دورة تسمين «الكتاكيت» تستغرق 45 يوماً

تطوير 13 مركزاً فى المحافظتين.. والمشروعات تدخل الخدمة قريباً

«اقتصادية القناة»: تخصيص «شرق الإسماعيلية» الصناعية للاستثمارات التكنولوجية

«جمال الدين»: عرض فرص الاستثمار على «مستثمرى طوكيو».. ورئيس «جيترو»: وفد يابانى يزور «القاهرة» مارس المقبل لتفعيل الاتفاقيات

الصفحة الخامسة

«الوطن» تشارك ملايين العرب والمسلمين الاحتفالات بالذكرى الشريفة

الإسراء والمعراج «المصطفى» على «بساط الله»

علمــاء الـديـن: معجزة ورسالة لكل مكروب ودليل قاطع على قدرة الله

«مهنا»: تعلمنا من الرحلة أن لكل مريد إسراء ومعراجاً وأن الصبر يخفف ألم البلاء و«الهدهد»: بشرى ببناء المسجد النبوى.. وتحقُّق العبودية يجعلنا من أهل الإسراء والمعراج

عضو «كبار العلماء»: معجزة روحية عظمى وضيافة ربانية للنبى الكريم

د. أحمد عمر هاشم: درس فى محاربة اليأس مهما اشتد.. وأن الحق ستعلو رايته مها طال الزمن

نقيب الأشراف: نعبّر عن فرحنا بالحبيب المصطفى بإحياء ذكرى «الإسراء والمعراج»

السيد الشريف: ربطت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى برباط وثيق

عالمية الرسالة المحمدية

الدروس المستخلصة

أدعو الأمة إلى نصرة «الأقصى» ونبذ الخلافات بين المسلمين لاسترجاعه وتطهيره من أيدى الأعداء

معجزة مليئة بأسرار يعجز عقلنا عن تصورها

ورسّخت مكانة «الأقصى» فى وجدان المسلمين

الصفحة السادسة

الأكثر عددا بعد «الأرثوذكسية».. قرنان من الزمان فى طاعة الله وخدمة الإنسان

الإنجيليون بمصر في انتظار «الرئيس العاشر»

19 شخصاً ينتخبون رئيس الطائفة ونائبه لخدمة 2 مليون مواطن.. اليوم

3 قساوسة يخوضون المنافسة على منصب الرئيس أبرزهم «أندريه زكى».. وجورج شاكر يفوز بمنصب النائب بالتزكية

الحضور الإنجيلى بدأ بـ«إرساليات أمريكية».. وتضم الطائفة 18 مذهباً

سياستها اعتمدت على تنمية المجتمع بمدارس ومستشفيات.. و«عوض»: رسالتها القضاء على الجهل والمرض ونشر قيم المسيح.. و«زكى»: دور مجتمعى يوازى الروحى واللاهوتى

الصفحة السابعة

173 عاماً فى خدمة الدين والوطن

الدور الوطنى: بصماتها بارزة فى التاريخ المصرى منذ 1919 حتى 2013

شاركت فى صياغة دستور 1923 وخطب منها «نجيب وناصر» وحوَّلت مبانيها لمستشفيات

التعليم: تمتلك 22 مدرسة فى 9 محافظات وأقامت أول مدرسة للبنات فى «القاهرة»

تنمية المجتمع: شاركت فى «محو الأمية» وأنشأت مؤسسات أهلية

أسست الجامعة الأمريكية.. وأطلقت كلية اللاهوت الإنجيلية فى 1863 لإعداد رجال الكنيسة

أسست مجلس الخدمات والتنمية للمساعدة فى دعم الكنائس الفقيرة

مستشفيات ومراكز: بدأت من «أسيوط» وتولت إعداد الممرضات

توعية ثقافية: توسّعت فى دور النشر وإصدار الصحف والمجلات

«الثقافة» أكبر دار نشر إنجيلية تأسست فى 1950 وأصدرت 1500 عنوان فى مجالات مختلفة.. وأطلقت منتدى للحوار

أسست مجلس الخدمات الطبية الإنجيلى لتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تفرقة

الصفحة الثامنة

مواجهة تحت الأنظار.. لا وقت للنزيف مجددا

قوة الزمالك الضاربة فى مهمة المريخ السودانى و10 ملايين جنيه فى اتحاد الكرة لحل مشكلة القيد

تهديد وتصعيد.. الهلال على صفيح ساخن.. وأزمة حراسة المرمى تنتهى بلا رجعة

«الأبواب كلها مغلقة»

الكلام ممنوع فى الأهلى عن الاحتراف.. غيابات فى رحلة الخرطوم.. وتجهيزات خاصة على «الجوهرة»

طوارئ فى «الشباب».. «جابر» يصحّح أخطاء اللاعبين قبل ساعات من بطولة أمم أفريقيا وثلاثى لتعويض غياب صلاح باشا عن خط هجوم الفراعنة