حزن في كفر الشيخ بعد العثور على جثة طفل كتشنر.. وأسرته: «كان ابن موت»

خيَّمت حالة من الحُزن الشديد على أهالي عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بعد العثور على جثمان الطفل «حمزة جمعة»، ذو الـ3 سنوات ونصف، بعد غرقه في مصرف «كتشنر» منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم العثور عليه ظهر اليوم السبت بعد بحث استمر لمدة 6 أيام.

تداول صور الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور الطفل «حمزة»، بعد العثور على جثمانه، عبر هاشتاج حمل اسمه، كما وصفوه بـ«عصفور الجنة»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة مهيبة في مسقط رأس الطفل «حمزة»

وودّع أهالي عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، الطفل «حمزة جمعة»، ذو الـ3 سنوات ونصف، حيث أدوا صلاة الجنازة على جثمانه في ساحة المقابر، قبل أن يصلوا به إلى مثواه الأخير في مدافن الأسرة، وذلك وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع، كما حرص الأهالي على مواساة أسرته.

والده: كان ابن موت وما يغلاش على إللي خلقه

«كان ابن موت، وكان سابق سنه، وواد زي العسل، بس ما يغلاش علي إللي خلقه، وإحنا راضيين بقضاء ربنا سبحانه وتعالي، واستودعناه عنده»، بهذه الكلمات بدأ جمعة السعيد مفتاح، والد الطفل المتوفي، حديثه لـ«الوطن».

العثور على جثة الطفل ظهر اليوم السبت

وأكد «مفتاح»، أنه تم مواصلة البحث عن جثمان نجله في أعماق مصرف «كتشنر» منذ شروق شمس صباح اليوم حتى تم العثور على الجثمان ظهراً بمنطقة التعاون 1، بنطاق مركز الحامول، وعلى بُعد 12 كيلو من موقع الغرق، بعد أن جرفه التيار، وذلك بعد مرور 6 أيام على وفاته، لافتاً إلى أنه لديه 3 أولاد آخرين، ولكن «حمزة» كان قريباً منه بشكل كبير رغم صغر سنه.

جهود مبذولة من قوات الإنقاذ النهري حتى العثور على الطفل

وتوجه «مفتاح» بالشكر إلى قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، والغطاسين المتطوعين، وشباب وأهالي قرية عزبة نيل، لجهودهم المبذولة على مدار 6 أيام منذ غرق نجله «حمزة»، قائلاً: «بجد الأجهزة الأمنية متأخرتش عننا من أول ما غرق حمزة، وحتي لحد ما خلصنا تصريح الدفن، حقيقي شكراً لكل واحد وقف جنبنا، ودلوقتي قلبنا هيهدى شوية طالما لقينا حمزة، وعرفنا طريقه، وهنروح نزوره كل فترة، وربنا يعوضنا خير، ويصبرنا على فراقه».

العثور على جثة الطفل بعد غرقه في مصرف «كتشنر»

وعثرت قوات الإنقاذ النهري في محافظة كفر الشيخ، ظهر اليوم السبت، على جثة الطفل حمزة جمعة، ذو الـ3 سنوات ونصف، بعد غرقه يوم الاثنين الماضي في مصرف «كتشنر»، بنطاق عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغ باختفاء الطفل «حمزة جمعة»، وعُمره 3 سنوات ونصف، من عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح الاثنين الماضي، حيث كان يلهو ويلعب وسقط في مصرف «كتشنر».

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، حتى تم العثور على جثمانه وانتشاله من أعماق مصرف «كتشنر» ظهر اليوم السبت.