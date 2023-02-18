العثور على جثة طفل بعد غرقه في مصرف «كتشنر» بكفر الشيخ منذ 6 أيام

عثرت قوات الإنقاذ النهري في محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، على جثة الطفل حمزة جمعة، 3 سنوات ونصف، بعد غرقه الاثنين الماضي في مصرف «كتشنر» بنطاق عزبة نيل التابعة لمركز بيلا.

نقل جثمان الطفل إلي المركز الطبي بالحامول

وأكد أحمد أبو مفتاح، عم الطفل «حمزة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم العثور على الطفل الغارق حمزة جمعة، منذ قليل، في مياه مصرف «كتشنر» بمنطقة التعاون 1، بنطاق مركز الحامول، وعلى بُعد 12 كيلو من موقع الغرق، لافتاً أنه تم نقل جثمان الطفل إلى المركز الطبي بالحامول، ويجري حالياً تجهيزه تمهيداً لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

عم الطفل: الآن يطمئن قلبنا ويهدئ

وتوجه «عم الطفل» بالشكر إلى قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، والغطاسين المتطوعين، وشباب وأهالي قرية عزبة نيل، لجهودهم المبذولة على مدار 6 أيام منذ غرق «حمزة»، قائلاً «الآن يطمئن قلبنا ويهدأ».

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغ باختفاء الطفل «حمزة جمعة»، وعُمره 3 سنوات ونصف، من عزبة نيل التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح الاثنين الماضي، حيث كان يلهو ويلعب وسقط في مصرف «كتشنر».

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، حتى تم العثور على جثمانه وانتشاله من أعماق مصرف «كتشنر» منذ قليل.