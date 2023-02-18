دوللي شاهين تطلق أغنيتها «حكاية بنت» عبر «يوتيوب» من إنتاجها (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين فيديو كليب لأحدث أعمالها الغنائية الجديدة «حكاية بنت»، وذلك عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب وصفحاتها الرسمية.

تفاصيل «حكاية بنت»

الأغنية من كلمات السيد علي وشاركت الفنانة دوللي شاهين في الكتابة معه وألحان أحمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية أحمد عبد العزيز، إنتاج دوللي شاهين.

أما تصوير الأغنية الخاصة بـ دوللي شاهين فكان لسامح فوزي إخراج مؤمن يوسف تم التسجيل والماستر في استوديو الفنان مدحت صالح.

أغنية دوللي شاهين من كتابتها

وتقول كلمات الأغنية:

كان عمري 4 سنين والبيت جنب البيت

اللي فيه كبرت واتربيت

كان يجيني ويناديني وأجري أوام عليه

أروح له عشان ألعب وياه

يفاجئني بحاجة حلوة معاه

بجد عيشنا مع بعض أحلى حياة

وأما سني بقى 16

بقيت بعيش أنا ليه