وفد «طاقة النواب» يجري زيارة لمعرض «إيجبس 23»

زار وفد برلماني برئاسة حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مؤتمر ومعرض «ايجبيس 23»، وضم الوفد النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا مبروك عضو لجنة الطاقة، والنائب ايهاب عبد العظيم.

معرض مصر الدولي للبترول «إيجيس 2023»

وأكد حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيس 2023»، من أهم الأحداث بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز، شارك فيه أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية و كبار المسئولين وزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم ومنظمات البترول والغاز العالمية ومنظمات أوبك وأوابك، لافتا إلى أن هذه الملتقيات تساعد على في الترويج بالدور المصري عالميا خاصة في ظل خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

مشاركة الشركات العالمية

وأشار إلى أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى يعكس أهمية مكانة مصر كما يعد فرصة لعرض مصر فرص الاستثمار وطرح مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز والتي جذبت كثير من الشركات العالمية للبترول والغاز لمشروعات الطاقة الكبرى، وشدد على أن المؤتمر يأتي بعد قمة المناخ بمصر والتوجه نحو مشروعات الطاقة الخضراء أو الطاقة الجديدة والمتجددة وأثنى على مجهودات الشركات خلال المعرض بجذب المزيد من الاستثمارات باعتبار مصر مركزا إقليميا للطاقة.