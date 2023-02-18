فاروق الباز لـ إيمان الحصري: لا صحة لحدوث زلازل قريبا بالمنطقة العربية

نفي الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، وقوع أي زلازل في المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، لأن الزلزال الأخير الذي ضرب دولة تركيا وأثر على مناطق في سوريا لم يتبعه زلزال كبير في أي من الدول العربية، ما يؤكد أن الأمور باتت مستقرة بعدما تحركت شبه الجزيرة العربية، ولم يحدث في أعقاب ذلك زلزال كبير ولن يحدث في مصر كما يزعم البعض.

الباز: لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسونامي في دول البحر المتوسط

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن زلزال تركيا وسوريا وقع في القشرة الأرضية وليس له أي دخل بالمحيط أو البحر المتوسط ولن يؤثر على موجات تسونامي كما يقول البعض، «لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسونامي في دول البحر المتوسط».

الباز: محدش يعرف هيحصل الزلزال القادم إمتى وفين

واستطرد: «مركز الاستشعار عن بعد يقدر يشوف العواصف فوق المحيط هتمشي أزاي وفين ممكن يحصل مشكلة على اليابسة أو حدوث حركة رياح شديدة، أما عن الزلازل فمحدش يعرف هيحصل الزلزال القادم أمتي وفين، وده بيعتمد على اللي بيحصل تحت القشرة الأرضية».