إحالة 7 مستريحين بإدفو إلى المحاكمة العاجلة.. استولوا على مبلغ ضخم

قررت جهات التحقيق المختصة بإحالة 7 مستريحين إلى المحاكمة العاجلة لجلسة في 25 مارس عام 2023 بمحكمة إدفو، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من أحد الأهالي في أسوان.

قرار الإحالة في القضية 24010 لعام 2022

وجاء قرار الإحالة في القضية 24010 لعام 2022 مركز إدفو في محافظة أسوان كل من «أحمد. ع. خ، وعوض. ا. ع، وخميس. ا. س، وكارم. ب. ع، ورمضان. ا. ا، وبهاء. إ. ا، وأحمد. م. ص». من الكلح.

الاستيلاء والنصب على الأموال

وكانت التحريات كشفت أن المتهمين اشتركوا في الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من المجني عليه «ع. م. ص» وقاما بالاستيلاء والنصب على أمواله من خلال إيهامه باستثمار أمواله في مجال التجارة مقابل حصوله على أرباح، وحينما شعر الموطن بالنصب، ورفضوا رد المبلغ المالي له تم تحرير محضر رقم 10614 لسنة 2022 إداري إدفو.