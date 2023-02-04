النطق بالحكم في قضايا مستريح أسوان غدا.. أبرزهم الحصاوي ومصطفى البنك

تسدل محكمة جنايات قنا الاقتصادية، غدا الأحد، الستار على قضايا مستريحي أسوان، بالنطق بالحكم في قضية مصطفى البنك، مستريح المواشي، وطاهر الحصاوي، مستريح السيارات، والزعامة وعدد آخر، لقيامهم بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من المواطنين بطريقه غير شرعية.

مستريح أسوان.. محكمة جنايات قنا الاقتصادية

وكانت محكمة جنايات قنا، حددت في ديسمبر من العام الماضي 2022، يوم الأحد الموافق 5 فبراير، للنطق بالحكم على عدد من مستريحي أسوان، أبرزهم مصطفى البنك مستريح أسوان أو الشهير إعلاميا بمستريح المواشي.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهم تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في أسوان والمحافظات الأخرى، وذلك بدعوى شراء ماشية وسيارات بنظام الوعدة، بإيهامهم بالحصول على فوائد عالية، وبعد بلاغات تخطت نحو 3000 بلاغ في مراكز شرطة أسوان.

مصطفى البنك مستريح أسوان

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان ألقت القبض على مصطفى البدري والشهير مصطفى البنك مستريح أسوان، وطاهر الحصاوي وآخرين عليهم، وجرى جلسات محاكمتهم في محكمة جنايات قنا.

استمعت هيئة المحكمة على مدار الجلسات لشهادة 250 ضحية من ضحايا مستريحي أسوان، الذين أقروا في أقوالهم استيلاء المتهم على أموالهم بعد بتشغيلها في تجارة الماشية والسيارات وتحقيق الربح وهذا لم يحدث.