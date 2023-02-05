تفاصيل الحكم على مستريح أسوان و15 آخرين.. غرامات تجاوزت 220 مليون جنيه

أسدلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية اليوم، الستار على أهم قضايا الصعيد المعروفة إعلاميا بـ«مستريح أسوان»، بصدور أحكام ضد مستريحي أسوان من بينهم مصطفى البنك مستريح المواشي، وطاهر الحصاوي مستريح السيارات، الذين استولوا على مئات الملايين من المواطنين في محافظة أسوان بطريقة غير شرعية.

الحكم على مصطفى البنك مستريح أسوان

وحصلت «الوطن» على أحكام «16 مستريح من أسوان»، صدرت ضدهم الأحكام من بينهم مصطفى البنك وطاهر الحصاوي وغيرهم.

وأصدرت محكمة جنايات قنا حكما بالسجن على مصطفى البنك، مستريح أسوان 15 سنة، وغرامة 50 مليون جنيه، وعبدالظاهر الحصاوي 15 سنة، والده وأشقائه سنة حبس، وإبراهيم حسن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، ومحمود عبدالسلام 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، وأجمد بسطاوي 15 سنة وغرامة 20 مليون جنيه، ومحمود فتحي 15 سنة وغرامة 10 ملايين، وحسام محمد 10 سنوات وغرامة 20 مليون جنيه، وطاهر محمد 10سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه، ومحمود عبداللطيف 10سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه، وبدري عبدالنعيم، سنة حبس، وكريم عباس 3 سنوات و500 ألف جنيه غرامة، ويسري خالد 10 سنوات حبس و10 ملايين غرامة، ومحمد خالد 10 سنوات حبس و20 مليون جنيه غرامة، وأحمد سعد 10 سنوات حبس وغرامة 20 مليون جنيه، وشعبان أحمد 10 سنوات وغرامة 20 مليون جنيه، ومصطفى النجار 15 سنة و20 مليون جنيه، وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير شرعية.

محاكمة مستريح أسوان وآخرين

وكانت محكمة قنا الاقتصادية قد نظرت في وقت سابق، قضايا مصطفى البنك، مستريح أسوان، وآخرين من أسوان من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح المواشي والسيارات وطاهر الحصاوي مستريح الماشية، وحسام ممدوح وشهرته حسام البرج، وشعبان أحمد طه، وكريم عباس، وإسلام محمد، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين في محافظة أسوان.