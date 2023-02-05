عاجل.. الحكم على مصطفى البنك مستريح أسوان بالسجن 15 سنة وغرامة 50 مليون جنيه

أصدرَت محكمة قنا الاقتصادية، منذ قليل، الأحكام في قضايا مستريحي أسوان، أبرزهم مصطفى البنك «مستريح المواشي»، ومحمود النجار «مستريح السيارات»، وأحمد الزعامة «مستريح المواشي والسيارات»، وطاهر الحصاوي «مستريح الماشية»، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة.

الحكم على طاهر الحصاوي «مستريح الماشية» بأسوان بـ15 سنة سجن

وقال محمود عيد محامي الضحايا، أنَّ مصطفى البنك مستريح أسوان، حكم عليه 15 سنة حكم وغرامة 50 مليون جنيه، وطاهر الحصاوي 15 سنة، ووالده وأشقائه سنة حبس وغرامات مالية كبيرة.

وكانت محكمة قنا الاقتصادية، قد نظرت في وقت سابق، قضابا مصطفى البنك مستريح أسوان، و17 مستريحًا آخرين من أسوان من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح المواشي والسيارات وطاهر الحصاوي مستريح الماشية، وحسام ممدوح وشهرته حسام البرج، وشعبان أحمد طه، وكريم عباس، وإسلام محمد، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين في محافظة أسوان.

ضبطت مصطفى البنك مستريح المواشي بمحافظة أسوان

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان قد ضبطت مصطفى البنك مستريح المواشي بمحافظة أسوان، و17 مستريحًا آخرين من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح المواشي والسيارات وطاهر الحصاوي مستريح الماشية، وحسام ممدوح وشهرته حسام البرج، وشعبان أحمد طه، وكريم عباس، وإسلام محمد، لاتهامهم بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة أسوان، واستيلائهم على الملايين من الجنيهات منهم بحجة الاستثمار بها وتحقيق أرباح ومكاسب طائلة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، تأجيل قضايا مصطفى البنك مستريح المواشي، و17 مستريحًا آخرين من أسوان لجلسة اليوم 5 فبراير الجاري للنطق بالحكم، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المواشي والسيارات بمحافظة أسوان.