ناقد رياضي لـ أحمد موسى: الأهلي قدم مستوى سيئا أمام الهلال السوداني.. والشناوي يحتاج وقفة

قال علاء عزت الناقد الرياضي، إن النادي الأهلي استحق الهزيمة اليوم أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال الإفريقي؛ فالأهلي أغضب جماهيره اليوم كما حدث في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي، موضحًا أن محمد الشناوي كان أحد أسباب الخسارة اليوم أمام الهلال بعد الخطأ الفادح في الهدف الذي سجله الفريق السوداني.

شعور الشناوي بالتوتر والتراجع في المستوى يستوجب وقفة

وأضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن ما فعله الشناوي بعد المباراة والمشاجرة مع أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الهلال يؤكد أنه يشعر أنه السبب في الهزيمة، مؤكدًا أن شعور الشناوي بالتوتر والتراجع في المستوى يستوجب وقفة، موضحا أن النادي الأهلي قدم أداء سلبيا أمام الهلال السوداني، بالإضافة إلى استمرار أخطاء الحارس محمد الشناوي.

وأوضح الناقد الرياضي، أنه برغم الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي، إلا أن التشكيل لم يتغير عن التشكيل الذي كان يخوض به المباريات وقت تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المهمة الفنية للفريق الأحمر، مبينا أن الأهلي أضاع الفوز في بداية المباراة بعد إهدار فرصة محققة للتهديف من اللاعب حسين الشحات، والأهلي كان سيتعرض للهزيمة بأكثر من هدف في مباراة اليوم إذا تواجدت الجماهير.

صعوبة مهمة الأهلي

وأردف أن الفريق لم يتغير رغم العناصر الجديدة التي تم ضمها في بدايات الموسم، ومن حسن حظ النادي الأهلي أن المباراة المقبلة في القاهرة أمام فريق صن داونز، موضحًا أن خسارة اليوم وضعت المارد الأحمر في مأزق كبير بالمجموعة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى الفوز في المباريات المقبلة من أجل تصحيح الأوضاع والتأهل لدور الـ 8 من البطولة الإفريقية.

ونوه بأن عددا من لاعبي الأهلي كانوا خارج الخدمة اليوم، في مقدمتهم محمد هاني وحسين الشحات وطاهر محمد وحمدي فتحي، مبينا أن أحمد عبدالقادر ومعه محمد عبدالمنعم يقدمان مستويات ثابتة في الفترات الأخيرة وهو ما ظهر في بطولة العالم للأندية؛ فالأهلي يحتاج إلى الفوز في مباراتي صن داونز والقطن الكاميروني، مشيرا إلى أنه حال الخسارة أو التعادل ستكون مهمة الأهلي صعبة في المجموعة.

وأوضح أن نادي الزمالك أمس أمام فريق المريخ السوداني كان ضعيفا وتعادل، لافتا إلى مستوى الفرق المصرية الأربعة في البطولات الإفريقية لم يرتق إلى المستوى المنتظر منها.