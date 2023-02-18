تجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بحلوان 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات قرارا بتجديد حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بحلوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما خرجت حملة امنية يقودها النقيب عمرو المحلاوي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وخلال السير بدائرة القسم استوقف المدعو سالم سيد سالم محمد، 25 سنه، سائق توكتوك ومقيم شارع مصطفى فهمي دائرة قسم حلوان، حال قيادته مركبة ذات ثلاثة عجلات توك توك ملكه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.