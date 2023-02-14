تجديد حبس مسن سرق سائق تاكسي في القاهرة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم بسرقة متعلقات سائق تاكسي بالخليفة، بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتبين قيام المتهم بسرقته تحت تهديد السلاح، وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ من سائق سيارة أجرة، بسرقة مبلغ مالي منه وبعض المتعلقات الشخصية من خلال مسن تحت تهديد السلاح.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسن ادعى أنه راكب بالسيارة ويرغب بتوصيله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

الموقف لقانوني للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، .

وأضاف «محفوظ» أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».