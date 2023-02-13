تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة سكنية وحيازة مخدرات في حلوان 15 يوما

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس المتهمين في قضية سرقة شقة سكنية وحيازة مواد مخدرة بحلوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة حلوان في القاهرة؛ تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية عن طريق أسلوب انتحال الصفة، وحيازة مواد مخدرة للاتجار بها لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهيمن اعترفوا بحيازتهم طبنجة الصوت المستخدمة في وقائع السرقة، وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالي.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمدرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، يفيد بأنها حال وجودها وأبنائها بالشقة سكنها فوجئت بكسر 4 أشخاص مجهولين باب الشقة والدخول إليها، مدعين أنهم من رجال الشرطة، وسرقوا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية و4 هواتف محمولة، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وقال محمود عبدالله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار الخبير القانوني إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».