تجديد حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالسلام 15يومًا.. ومحام يوضح العقوبة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بالاتجار بمواد مخدرة بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات عن شخص له معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة السلام بالقاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، بقصد تحقيق الأرباح.

وتبين أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وامتلك 25 طربة لمخدر الحشيش تزن 2.500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، وهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ175 ألف جنيه.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.