كيف أزيد وزن الجنين في الشهر السابع؟.. ممارسة الرياضة وتناول الفيتامينات

تحدث العديد من التغيرات للجنين، في بداية الثلث الأخير من الحمل، ألا وهو الشهر السابع، كما أن هذه المرحلة تشهد حركة الطفل بشكل مستمر واستجابته للمؤثرات الخارجية، فضلا عن ازدياد وزنه، لكن هناك بعض الأمهات يخشين ولادتهن لطفل هزيل، لذلك ترصد «الوطن» في التقرير التالي الإجابة عن سؤال كيف أزيد وزن الجنين في الشهر السابع.

كيف أزيد وزن الجنين في الشهر السابع؟

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور عمر القاضي، استشاري النساء والتوليد، أن وزن الجنين الطبيعي في الشهر السابع يزن حوالي 900 إلى 1800 جرام، وأن هناك عدة طرق لـ«كيف أزيد وزن الجنين في الشهر السابع»، على الأم اتباعها حتى تحصل على غايتها أو تقارب منها.

وقال «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على الأم اتباع نظام غذائي صحي حتى تتمكن من زيادة وزن الجنين في الشهر السابع، مثل الفواكه والخضروات والبيض والدواجن، فضلا عن اللحوم، وتناول الفيتامينات بانتظام، والمحافظة على رطوبة الجسد وذلك بتناول كميات كافية من السوائل، فضلا عن أخذ قسط كافي من الراحة والنوم، والابتعاد عن كل ما يثير القلق والتوتر، هنا تكمن الإجابة على كيف أزيد وزن الجنين في الشهر السابع؟.

جدول وزن الجنين في الشهر السابع

وتابع استشاري النساء والتوليد، أن الأسبوع الأول من الشهر السابع، هو بين الأسبوع 29 و30 من الحمل، مشيرا إلى أن جدول وزن الجنين في الشهر السابع، يمكن أن يكون بالأسبوع، وزن الجنين في الأسبوع الأول من الشهر السابع، يكون وزن الجنين في الأسبوع 29 من الحمل 1200 جرام أو ما يقرب من كيلو وربع.

وزن الجنين في الأسبوع الثاني في الشهر السابع، يكون الوزن حوالي 1300 جرام، بينما في الأسبوع الثالث، يصبح وزن الجنين كيلو ونصف، وزن الجنين في الأسبوع الرابع من الشهر السابع للحمل: يبلغ 1700جرام، أي ما يقرب من 2 كيلو إلا ربع، بينما وزن الجنين في الأسبوع الخامس من شهر السابع، يصل إلى ما بين 1800 و1918 جرام.

أضرار زيادة وزن الجنين في الشهر السابع

على الرغم من رغبة الأم في وضع جنين بوزن مناسب، وذلك عن طريق زيادة وزنه، إلا أن هناك أضرار زيادة وزن الجنين في الشهر السابع، منها مشاكل في عملية الولادة، يمكن ان تؤدي إلى عسرها والاضطرار إلى العمليات الجراحية، حدوث نزيف بعد ولادة الجنين، فضلا عن انفجار الرحم، وغيرها من المضاعفات متلازمة الأيض وسمنة الأطفال، وانخفاض سكر الدم بعد الولادة.

طرق مجربة لزيادة وزن الجنين

هناك طرق مجربة لزيادة وزن الجنين في الشهر السابع، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مثل الخضروات والفاكهة، والأطعمة الغنية بالبروتين، الالتزام بتناول الفيتامينات، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، أخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول المكسرات والأطعمة الغنية بالدهون الصحية.

متى يزيد وزن الجنين بسرعة؟

تبدأ الزيادة السريعة في وزن الجنين خلال الأسبوع الـ20، أي في الثلث الثاني من الحمل، وفي الشهر الثامن يبدأ الجنين يكتسب من 100 إلى 200 غرام في الأسبوع، ثم يتضاعف وزنه ويظل يكتسب الوزن سريعًا وصولًا للشهر التاسع، هنا تكمن الإجابة عن متى يزيد وزن الجنين بسرعة.