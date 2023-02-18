أستاذ علوم سياسية: الأزمة الروسية الأوكرانية أهم حدث دولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أهم حدث دولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن هناك عامًا مر على العملية العسكرية، وخلال الأسابيع الأولى كان حجم الانتصار الروسي قويا جدا، وحجم السيطرة على الأراضي الأوكرانية كان كبيرًا للغاية، ولكن هذه الأراضي تقلصت للغاية.

الأزمة الروسية شهدت سقوط الرهانات الاستراتيجية الكبرى

وأضاف «هلال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن الأزمة الروسية شهدت سقوط الرهانات الاستراتيجية الكبرى، حيث راهنت موسكو على حسم الحرب في أسابيع قليلة، وخسرته، وراهنت روسيا على أن الرئيس الأوكراني سيهرب، وخسرته.

وتابع: «روسيا راهنت على أن الغرب لن يدخل في دعم شديد لأوكرانيا، وخسرت الرهان وراهن الغرب على أن العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى انهيار الاتحاد الروسي، فخسر الغرب الرهان، وراهن الغرب أيضًا بأن روسيا لن تستطيع إنتاج الذخائر والأسلحة التي تمكنها من الاستمرار في الحرب، وهذا لم يحدث».

الحرب الروسية هي أول حرب لدولة نووية

ولفت إلى أن الحرب الروسية هي أول حرب لدولة نووية، مع دولة كانت إحدى المحافظات أو الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيتي، وخلال آخر 300 عام كانت كييف تحت الحكم الروسي، مشيرًا إلى أن كلاً من الروس والأوكران أرثوذكس، وينتمون إلى جنس واحد، والعلاقات بين الشعبين مترابطة.

وأشار إلى أن الأزمة بين روسيا والغرب استنزاف للقدرات الروسية والأوروبية، ولكن العبء على موسكو أكبر، لأن روسيا دولة واحدة تواجه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكافة دول الناتو.