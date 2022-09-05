علي الدين هلال مقررا للجنة السياسية بالحوار الوطني.. و«جلال» للاقتصادية

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أسماء المقررين والمساعدين، للمحاور الأساسية «السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي».

أسماء مقرري لجان الحوار الوطني

وجاءت الأسماء التي وقع الاختيار عليها في المحور السياسي: علي الدين هلال، أحمد كامل البحيري الباحث في الشئون السياسية، وفي المحور الاقتصادي، أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور عبدالفتاح الجبالي.

أما المحور الاجتماعي، جرى اختيار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب الأسبق، والدكتور هانيا الشلقامي، أستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح فوزي، أن اختيار الأسماء جاء بترشيح من الحركة المدنية.