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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

كتب:

سحر المكاوى
10:46 م | السبت 18 فبراير 2023
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واستنكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، في ميونيخ، رد الفعل الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.

أزمة المنطاد الصيني

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: «السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة، هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أمريكا قوية»، مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أمريكا كان للاستخدام المدني.

وكانت بكين لوحت الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات ضد الكيانات الأمريكية التي شاركت في إسقاط المنطاد قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

 

 

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بقلم سحر المكاوى