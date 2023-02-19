إقبال كبير من المواطنين على معارض «أهلا رمضان» بسوهاج.. تخفيضات تصل لـ50%

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وجود إقبال كبير من المواطنين على منافذ معرض أهلا رمضان في المحافظة، وذلك لما يتوفر بها من منتجات وسلع غذائية متنوعة وبأسعار تنافسة وتخفيضات تصل إلى 50%.

انتشار منافذ أهلا رمضان بسوهاج

وقال «إبراهيم»، إن المواطنين بمختلف المحافظات تطالب بتوفير العديد من منافذ أهلا رمضان لتوفير السلع، ووزارة التموين تتبنى خطة لتوسيع المنافذ التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية المخفضة.

الإقبال على السلغ الغذائية

وفي أسوان، قال محمد وجدي، بائع بالشركة المصرية، إحدى منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظة، لـ«الوطن»، إن المنافذ تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان، للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، موضحا أن السلع الغذائية الأساسية «السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة» الأكثر طلبا بالمنفذ.

ويحرص الأهالي على شراء متطلبات منازلهم من منافذ معرض أهلا رمضان، لانخفاض أسعار السلع بها، خاصة اللحوم التي لا يتجاوز سعرها 165 جنيها للكيلو.