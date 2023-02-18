تجهيز منفذين ثابتين لمعرض أهلا رمضان بسوهاج.. تخفيضات تصل لـ 35%

صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه يجرى التجهيز لإعداد منفذين ثابتين بمنافذ معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفض بمحافظة سوهاج والذي تنتشر فروعه في كل مراكز المحافظة، حيث وصلت فروعة الثابتة والمتحركة 78 فرعا ما بين 4 فروع رئيسية بمدينة سوهاج وفرع رئيسي بكل مركز بجوار الوحدة المحلية.

بالإضافة إلى فروع مبادرات السلع الغذائية المخفضة المنتشرة بمحافظة سوهاج والسيارات المتنقلة لمحافظة سوهاج ومنافذ بيع التموين.

منافذ معرض أهلا رمضان بسوهاج

وأضاف وكيل تموين سوهاج لـ"الوطن" أنه تم التعاون مع عدة سلاسل تجارية بالمحافظة لبيع السلغ الغذائية لمعرض أهلا رمضان، فضلا عن الشركة المصرية وشركات الجملة ونصف الجملة والتي يوجد فرع على الأقل منها بكل مركز بسوهاج.

100 سلعة بتخفيض 35% بمعرض أهلا رمضان

وأوضح وكيل تموين سوهاج إلى أن منافذ معرض أهلا رمضان تضم سلعا غذائية متنوعة تتخطى الـ100 سلعة بتخفيضات تصل حتى 35% مابين الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والمجمدات والألبان والجبن والبيض والدواجن والسلع الأساسية السكر والذيت والمكرونة والأرز والسمن والصلصة وأيضا المنظفات والورقيات والمعلبات وأدوات مدرسية فضلا عن توفير لحم سودانى بسعر 165 جنيها للكيلو.