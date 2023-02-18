5 مصرفيين مصريين في قائمة «فوربس 2022».. بينهم محمد الإتربي

شملت قائمة «فوربس»، لعام 2022، لأقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط 5 مصرفيين مصريين، وضمّت قائمة المصرفيين المصريين الـ5 كلاً من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، وأحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذى لبنك المشرق، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذى السابق لبنك الأهلى المتحد، وشريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى.

محمد الإتربي

حل رئيس بنك مصر فى المركز 41 على القائمة

يقود أكثر من 22 ألف شخص منذ عام 2015

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

حاز مصرفه على 73 جائزة عالمية فى 2022

له دور ريادى كبير فى المسئولية الاجتماعية

حسين أباظة

المسئول التنفيذى الرئيسى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى بالمركز 47

يدير أكثر من 7 آلاف موظف

أكبر بنك خاص مدرج بالبورصة المصرية

قاعدة عملاء تضم أكثر من 1.6 مليون عميل

إجمالى أصول 26.8 مليار دولار فى 2021

أحمد عبدالعال

الرئيس التنفيذى لبنك المشرق بالمركز 49

يدير أقدم البنوك فى الإمارات

يقدم خدماته فى البحرين والكويت ومصر وهونج كونج والهند وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا

حقق أرباحاً بـ171.5 مليون دولار فى الربع الأول من عام 2022

استحوذ مصرفه على حصة فى منصة (NymCard)

عادل اللبان

الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد بالمركز 65

نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والاستثمار فى ليبيا

يدير نحو 3٫294 موظفاً عبر 8 دول

صافى أرباح عائد لمساهميه بقيمة 607.2 مليون دولار فى 2021

قدم قروضاً مشتركة بقيمة إجمالية 2.98 مليار دولار لمشروعات ضخمة

شريف علوي

العضو المنتدب ونائب رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى بالمركز 87

يقود البنك منذ عام 2018

نمت أصوله 7.6% خلال عام 2021 لتتجاوز 15.3 مليار دولار

ارتفعت أرباحه إلى 136.7 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليون دولار فى عام 2020

عقد شراكة مع مزود المنصات (Liferay) لتسريع عملية التحول الرقمى للبنك