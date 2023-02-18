مميزات شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات من بنك مصر

تمثل شهادات الادخار جزءًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين، الذي يرغبون في استثمار مدخراتهم في وعاء ادخار آمن، وتتميز شهادات الادخار بضمان عائد متنوع، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

ويقدم بنك مصر، باقة من شهادات الادخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات، من بنك مصر.

مميزات شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة : 12.75%.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.