بنك مصر يتبرع بـ33 مليون جنيه لمستشفى بهية الشيخ زايد

أعلن بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، للتبرع بـ33 مليون جنيه؛ للمساهمة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مستشفى بهية الثاني بالشيخ زايد؛ لتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية مصابة بسرطان الثدي من خلال تقديم الدعم المادي لشراء أجهز طبية؛ متمثلة في توفير أجهزة وحدتين للكشف المبكر بالفرع الجديد في مستشفى بهية، المتوقع افتتاحها خلال عام 2023، وتشمل جهازي ماموجرام إضافة إلى 8 جهاز سونار.

500 ألف سيدة سنويا

جاء توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور البنك في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها محور تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على سد احتياجات المؤسسة الطبية لاستقبال أعداد إضافية من السيدات تقدر بنحو 500 ألف سيدة سنوياً؛ لإجراء الكشف المبكر، وينعكس ذلك على المساعدة في القضاء على قوائم الانتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف المبكر.

الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي

ويعد هذا التبرع استكمالًا من بنك مصر لدعمه للمرأة، ودعمه لمحاربات سرطان الثدي، إذ ساهم البنك سابقاً مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، من خلال شراء أجهزة ماموجرام للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، ومثّل وجودهما إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف المُبكر لعلاج سرطان الثدي لجميع السيدات.

وساهم البنك مؤخرًا في مشروعات تنموية خاصة بمجال الصحة، على رأسها استكمال البنك لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357، في استجابة عاجلة لتوفير الأدوية اللازمة لعلاج الأطفال.