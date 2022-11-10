غلق كلي لميدان سفنكس وتحويلات لإجراء توسعات كوبري 15 مايو.. اعرف الطرق البديلة

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

غلق كلي لميدان سفنكس

أوضحت «المرور»، أنه يستلزم ذلك غلق كلي بميدان سفنكس تحديداً الاتجاه المؤدي إلى شارع أحمد عرابي، لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، لمدة شهر بداية من الساعة 1 صباحاً الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى صباح السبت، الموافق 10/12/2022 على أن تتم الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

تحويلات مرورية

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال السير اتجاه شارع أحمد عرابي تقوم باستكمال السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو باتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري 15 مايو، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل اتجاه ميدان الجلاء تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو باتجاه فتحة الدوران «المستحدثة» الكائنة أسفل كوبري 15 مايو، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

وتعتمد الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.