غلق جزئي لميدان الرماية لمدة 3 أيام لمد كابلات كهرباء.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت إدارة المرور، الغلق الجزئي بميدان الرماية بداية طريق الفيوم وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم وحتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع ترك 3 حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

تفاصيل غلق ميدان الرماية

وبينت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد 66 لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام 1-2 وتغذية المتحف المصري الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.