تخفيضات على 12 نوع سمك بمعارض أهلا رمضان.. الكيلو يبدأ من 38 جنيها

تضم معارض أهلا رمضان الموزعة على مدن ومراكز محافظة الشرقية أصنافا مختلفة من الأسماك ضمن قائمة السلع الغذائية المتنوعة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بالمحافظة، وتستعرض بوابة «الوطن» أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية، تلبية لرغبات المواطنين في التعرف على أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان، إذ أن أسعارها تشهد تخفيضات مقارنة بالمحلات التجارية.

أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان بالشرقية وأصنافها في سطور التقرير التالية والتي يتراوح تخفيضات عليها من 10% وحتى 30% كما أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية.

أسعار الأسماك بمعرض أهلا رمضان بالشرقية

سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

سعر كيلو جمبري لحم 85 جنيها.

سعر كيلو سي فود مشكل 40 جنيها.

سعر كيلو سمك رنجا 38 جنيها.

سعر كيلو سمك مكرونة 58 جنيها.

سعر كيلو سمك باغة 48 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الجمبري من 197 جنيها وحتى 235 جنيها حسب الحجم.

سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

سعر كيلو فيليه 95 جنيها.

سعر كيلو سمك روسي 65 جنيها.

سعر كيلو سمك بلطي حسب الحجم من 45 جنيها وحتى 58 جنيها.

يتراوح سعر كيلو سمك بوري من 75 جنيها وحتى 85 جنيها حسب الحجم.

تخفيضات على أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان

وأشار محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية إلى أن أسعار الأسماك منخفضة داخل معارض أهلا رمضان بالشرقية مقارنة بأسعار الأسماك في المحلات التجارية مؤكدا على الرقابة على الأسعار بشكل دوري للالتزام بالتخفيضات المستهدفة.