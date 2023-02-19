«الداخلية»: القبض على سائق توك توك متهور في المقطم

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو جديد عقب إلقاء القبض على لقائد مركبة «توك توك» قام بحركات استعراضية خلال قيادته له، ما أدى إلى انتشار حالة من الهلع بين المارة، وانتشر الفيديو الخاص بالسائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى رصدته الوزارة.

الداخلية: سائق مركبة توك توك عرضا حياته والمواطنين للخطر

وقال الفيديو المنشور على موقع الوزارة إنه وعقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع «فيس بوك» يظهر خلاله قائد مركبة توك توك يقوم بحركات استعراضية حال سيرها للخلف عكس الاتجاة بمنتصف الطريق برعونة بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

ضبط المتهم

بالفحص، تمكن تحديد رجال المباحث ماهيه قائد المركبة وكان يقطن في دائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.