هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ووفقا لبيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقعت بؤرة الهزة على مسافة 93 كم بين غرب وشمال غربي «جوروم» شمال «الأناضول» و9 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من «طوسيه» بمنطقة البحر الأسود.

هزة ارتدادية في تركيا

ومساء أمس السبت، ضربت هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» الواقعة جنوب تركيا على بعد 125 كيلومترا من المدينة، فيما وقعت هزة أخرى بقوة 5.1 درجة في «قهرمان مرعش».

حصيلة الزلزال

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الزلزل المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري، إلى 40 ألف و642 ضحية في الجانب التركي، ونحو 6 آلاف و396 قتيلا في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.